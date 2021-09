Kim arbejder mindst 70 timer om ugen - har stadig sagt nej til ordrer

Samtidig mener han, at når der er opsving, så må virksomhederne gøre en ekstra indsats for at inkludere de grupper, som har haft svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet.

- Der er seniorer, som gerne vil arbejde på deltid, og der er 40.000-50.000 unge helt uden for uddannelserne og jobmarkedet, som vi skal have inkluderet, siger Leif Lahn Jensen og nævner også, at der er mange fleksjobbere uden et arbejde lige nu.

Han ved, det kræver en ekstra indsats at få den gruppe omskolet og indstillet til at kunne arbejde eksempelvis i et køkken, men at det er nødvendigt.

- Ofte siger virksomheder i en højkonjunktur, at de ikke har tid til at oplære. Når der så er lavkonjunktur, så har de ikke penge. Det bider sig selv lidt i halen, siger han.