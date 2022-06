Forældre råber op: Skal der vises så meget tv i skolen for de små?

- Jeg vil ikke kalde det en falliterklæring, men jeg er meget uforstående overfor, at man ikke har andre metoder til at få ro i en klasse end at sætte dem foran en skærm, siger Tenna Jensen.

Ekspert: Tv unødvendigt for mindre klasser

Deres bekymring bakkes op af Bo Birk Nielsen, der er psykolog og lektor ved læreruddannelsen på UCN. Han er ekspert i børn og unges skoleliv med særligt fokus på trivsel.

- Det er vigtigt, man har en klar strategi for, hvordan man vil anvende skærmen i skolen. Særligt for de mindste elever kan man argumentere for, at det ikke er hensigtsmæssigt at vise film i spisepausen, for det er vigtigt, at børnene lærer at spise sammen og kigge hinanden i øjenene, siger Bo Birk Nielsen.