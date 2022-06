Regeringen vil reservere hver fjerde studieplads til kvote 2

Ud over prøven skal ansøgerne enten have gennemført en ungdomsuddannelse eller have fem års relevant erhvervserfaring.

Studerende frygter testindustri

Johanne Hansen Baadsgaard, der er formand for fagforeningen Djøf Studerende, giver regeringen ret i, at de unge er presset af karakterræs. Men hun tror ikke på, at yderligere test er løsningen.

- I værste fald kan der opstå en testindustri, som vi kender fra USA med den såkaldte SAT-prøve, siger hun i en skriftlig kommentar.

- Her er det helt almindeligt at betale for at blive gjort klar til testen og få adgang til tidligere års prøver. Det nuværende system er ikke perfekt, men det er bedre end alternativet.

I udspillet lægger regeringen også op til forandringer for kvote 1-ansøgere. Den del fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) om allerede ved Folkemødet i sidste uge.