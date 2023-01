Afsløring: Kommune vedtog ulovlig ordning

12. december vedtog et stort flertal i kommunalbestyrelsen i Odder Kommune at indføre en forsøgsordning med tilskud til hjemmepasning.

Det var umiddelbart en glædelig nyhed for de mange forældre, der havde kæmpet for netop et tilskud for at passe sine egne børn derhjemme. Men forslaget indeholdt et element, der gav en bismag.

Man kan nemlig kun modtage tilskuddet, hvis man går direkte fra barsel og til hjemmepasning. En passage, der udelukkede mange forældre, særligt den gruppe, der i forvejen går hjemme for egen regning.

Drømmer om at gå hjemme

Det fortæller Julie Lærke Nørgaard Jensen, der gerne ville gå hjemme med sit barn, men ikke kan det, da hun er selvstændig.

- Der burde være en større frihed til som familie at beslutte, hvad man ønsker. Det er drømme. Men det er ikke en mulighed for os at bruge tilskuddet, siger hun.

Julie Lærke Nørgaard Jensen er også uddannet pædagog, og hun har også oplevet presset i de danske institutioner.

- Sidste uge skrev vores institution ud om, at hvis man kunne give sine børn en fridag, ville det være en stor hjælp, fordi meget personale var syge. Jeg ved godt, hvordan det er at stå der og føle, man ikke har arme og ben nok til de børn, der har brug for en, siger hun.

Ulovligt krav

Nu viser det sig, at netop afsnittet om direkte overgang fra barsel til hjemmepasning er ulovlig.

Det bekræfter Odder Kommune overfor TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor skal hele sagen nu gå om. Så på næste udvalgsmøde i Børn og Skole den 6. februar begynder behandlingen af sagen forfra.

- De har spændt ben for sig. De kunne have skånet rigtig mange familier for bekymringer. Men det er rigtig fint, at de anerkender, at der ser sket en fejl, siger Julie Lærke Nørgaard Jensen.