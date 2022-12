Tilskud til pasning af eget barn kan vedtages i dag

I dag kan Odder Kommune blive den syvende østjyske kommune, som yder tilskud til hjemmepasning af børn.

Kommunalbestyrelsen skal senere mandag tage stilling til et forslag om at tilbyde tilskud til forældre, som ønsker at passe deres børn i alderen 0-2 år hjemme.

Sagen var for nylig på dagsordenen i Udvalget for Børn og Skole, og her var der opbakning til at sende forslaget videre til byrådsforsamlingen med en indstilling om at vedtage, at forældre vil kunne modtage 6400 kroner per barn i månedligt tilskud. Fem af udvalgets syv medlemmer kunne stå bag den indstilling, mens Enhedslistens Ditte-Marie Tejsen og Venstres Lene Aagaard "afventer stillingtagen", som det hedder i referatet fra mødet.

Mest gunstige model

Odder Kommune har regnet på tre forskellige modeller, hvor der ydes henholdsvis 65, 75 eller 85 procent tilskud af nettodriftsudgifterne per vuggestuebarn, og det er modellen med 75 procent, som er i spil.

Ifølge beregningerne vil det give en besparelse på 46.100 kroner per hjemmepassede barn om året. Forventningen er, at 32 vil vælge at bruge tilbuddet, hvis det bliver vedtaget, og det vil altså give en besparelse på godt 200.000 kroner om året. Holder beregningerne stik, vil det være den mest gunstige model for kommunens budget.

Sådan ser beregningen for den anbefalede model ud: