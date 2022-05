Snævert ja til tilskud ved hjemmepasning: Frygter det går ud over dagtilbuddet

Gør noget godt

Omvendt er hans byrådskollega og medlem af børne- og ungdomsudvalget Stinne Thorsen Kvorning (LA) glad for beslutningen. Hun mener ikke, at der er grund til bekymring for dagtilbuddet.

- Vi står i en situation, hvor vi har penge i kommunekassen. Der er budgetforhandlinger lige rundt om hjørnet, og jeg har ikke hørt nogen sige, at vi skal finde besparelser på området, siger hun.



Hun mener, at der er flere grunde til, at ja'et til forslaget er godt.

- Stik imod alle prognoser stiger vores børnetal. Vi har svært ved at tilbyde god pasning særligt i område Grenå og område Auning. Det her kan være med til at tage toppen af trykket. Den anden del er, at jeg tænker, det her giver god mening i forhold til at kigge på de helt små børn, som ikke trives eller ikke er trygge eller modne nok til at afleveres i dagtilbud. Nu har forældrene mulighed for at tage uger eller måneder ud. Jeg tror på den tidlige forebyggende indsats, siger Stinne Thorsen Kvorning.