Rød blok siger nej: Forslag om hjemmepasning får ikke gang på Aarhus-jord

Har været på bordet før

Tilbage i 2016 bragte Liberal Alliance forslaget på bordet, men dengang sagde daværende rådmand for Børn og unge, Bünyamin Simsek (V), at han ikke syntes, kommunen skulle betale for en sådan ordning. En af grundene var, at det ville modvirke integrationen.

- Giver vi mulighed for, at forældre kan få passet deres børn i hjemmet, vil kvinder kunne gå hjemme og passe fire-fem børn. Dermed dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, børnene vil have dårligere forudsætninger for at lære dansk, og det ville styrke parallelsamfund, så der er rigtig gode grunde til ikke at gøre det, sagde Simsek dengang.

Dengang fik forslaget ikke gang på Aarhus-jord, og det ser altså heller ikke ud til, at det bliver tilfældet denne gang, selvom Venstre nu har skiftet holdning.

Det er ikke mere end godt en uges tid siden, at Favrskov Kommune vedtog at give muligheden for tilskud til hjemmepasning, og i størstedelen af de resterende østjyske kommuner er der ligeledes muligheder for tilskud.

Det er kun i Aarhus, Norddjurs, Odder og Samsø, man ikke har ordningen.