Politiker efter tre dage med aflysninger: - Gu fanden skal letbanen virke

Han hæfter sig ved, at passagertallene for letbanen i flere omgange har været genstand for diskussion.

- Jeg forstår godt, at man er skuffet over lave passagertal, men det kan jo ikke undre, for hvem vil købe et produkt, der ikke virker. Kunderne er jo flygtet, fordi det ikke fungerer. Har man først købt en ekstra bil, går der længe, før man skiller sig af med den igen, siger viceborgmesteren.

Også kritik fra borgmester

Foruden at være byrådsmedlem på det nordlige Djursland er Benny Hammer også nytiltrådt medlem af bestyrelsen for det regionale trafiksamarbejde Midttrafik.

Han vil nu tage problemerne med aflyste letbanetog med til bestyrelsen.

- Jeg vil først og fremmest tage en snak med direktøren og så med den øvrige bestyrelse, siger Benny Hammer, som understreger, at letbanen skal fungere.

- Og vi kan jo ikke spole filmen tilbage. Der er spyttet så mange penge i den letbane, så gu fanden skal den virke. Vi ventede først længe på letbanen på Norddjurs, og vi har først lige fået halvtimesdrift morgen og aften, men det er jo ikke meget bevendt, hvis den ikke kan køre, siger Benny Hammer.