Planen er klar: Sådan skal kæntret skib hæves

Planen er nu klar for, hvad der skal ske med det skib, der torsdag er kæntret i Bønnerup Havn på Djurslands nordkyst.

Fredag har havnefogeden været til møde med skibets redder, forsikringsselskabet, firmaet der skal bjærge skibet, kommunens miljøafdeling og beredskabet for at lægge en plan for skibet, der torsdag eftermiddag tog vand ind.

- I morgen (lørdag, red.) aften ved højvande sejler en lille flydekran ind i havnen, og så vil vi prøve at hæve skibet søndag fra morgenstunden, siger havnefoged Lars Mohr Christensen.

Skibet hedder Henriette Sand og er et såkaldt uddybningsfartøj, der bruges til at grave materiale fra havbunden op og flytte det til et andet sted.