Mand anholdt - onanerede foran børn i svømmehal

Østjyllands Politi rykkede søndag middag ud til Grenaa Svømmehal, hvor fire piger i alderen 11 til 13 år havde fortalt deres forældre, at en mandlig badegæst havde onaneret i varmtvandsbassinet, mens han kiggede på de fire piger.

Forældrene tog kontakt til personalet, der anmeldte sagen til politiet.

Manden var gået fra svømmehallen, da patruljen ankom til stedet, men personalet i svømmehallen kunne fortælle, hvem manden var.

Patruljen fandt manden på hans bopæl, hvor han blev anholdt og sigtet for at have blufærdighedskrænket de fire piger.