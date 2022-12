Brand i rækkehus er blusset op

Han fortæller, at der ikke var nogen hjemme i det hus, branden opstod i, og at ingen personer er kommet til skade.



Men søndag morgen er den så gal igen.

- Vi er lige blevet kaldt derud igen til en genopblusning af branden. Det sker desværre nogle gange, at der er en glød, som ligger og ulmer, og så kan der opstå brand igen, siger Anders Jensen.

Han fortæller, at brandfolkene er på stedet med et par køretøjer, og at arbejdet forventes afsluttet i løbet af formiddagen.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt få fat i Østjyllands Politi for at høre ind til brandårsagen, men det har søndag morgen ikke været muligt at få fat i vagtchefen.