Stor bunke bigballer i flammer: - Det sker ikke af sig selv

Østjyllands Brandvæsen modtog lørdag klokken 10.54 anmeldelse om en større bunke halmballer i brand på en mark ved Skødstrup nord for Aarhus.

Branden udviklede en del røg, men heldigvis for de omkringliggende boligområder steg røgen direkte op i luften.

- Det er røget direkte op i himlen, for der er ingen vind, siger vagthavende operationschef Jørgen Hansen fra Østjyllands Brandvæsen.

Brandvæsnet har tilkaldt landmanden, der ejer marken, for at få ham til at sprede de brandende halmballer. Derudover gør brandvæsnet ikke noget, siger Jørgen Hansen.

- Vi regner med, at det går ud af sig selv. Vi hælder ikke vand på, da det kan forurene mere end selve branden, siger han.