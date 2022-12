Maskerede mænd smed molotovcocktails ind i lejlighed

Brostenen og mindst en af de brændbare molotovcocktails røg indenfor i lejligheden på Hadbjergvej, hvor de antændte en mindre brand.

Ifølge Østjyllands Politi var der en person til stede i lejligheden, som var udset for brandangrebet. Politiet ønsker dog ikke at oplyse yderligere om, hvem der bor på adressen.

Sikret spor fra stedet

Et vidne så ifølge politiet en maskeret mand løbe fra stedet, mens et andet vidne havde overværet, at en maskeret mand smed flere molotovcocktails mod lejligheden, mens en anden maskeret mand stod ved siden af.

Politiet undersøger nu episoden, som de modtog anmeldelsen om klokken 04.09.

- Vi har været derude i forbindelse med anmeldelsen og sikret spor af rester fra de her molotovcocktails, fortæller Emil Sørensen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, der ikke mener, der er grund til utryghed for borgerne.

Derudover er politiet forbeholdne med oplysninger. Ingen er endnu sigtet i sagen.