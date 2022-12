Ramt af uhyggeligt fænomen: Kaspers bil smadret for 80.000 kroner

I weekenden skete det igen. Østjyllands Politi oplyser, at der var anmeldelser om cykler og andre genstande på vejen både natten til lørdag og søndag.

Bonnie Bossow kørte søndag morgen fra Horsens med Aarhus med tre passagerer i bilen. Da hun kører igennem Tranbjerg oplever hun det samme, som Kasper Halgren Olesen og Tonni Magnussen.

- Vi troede først, der var en person under bilen. Vi nåede simpelthen ikke at se, hvad det var, vi kørte over, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Uheldet skete omkring 02.20 natten til søndag på landevejen i Tranbjerg syd for Aarhus.

En af cyklerne sidder fast under bilen, og hun holder ind til siden for at få et overblik over situationen. Kort efter stopper en taxa, der ikke kan passere vejen. Sammen får de flyttet cyklerne, så andre biler kan passere, og de fjerner den cykel, der har sat sig fast under Bonnie Bossows bil.

De tre cykler lå i forlængelse af hinanden, så de fyldte mest muligt. Det vidner om, at de ikke er havnet der tilfældigt.



- Der var en del biler på vejen lørdag nat, så de er nok blevet lagt derud kort før, jeg kom, siger Bonnie Bossow.