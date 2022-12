Bonnie rystet efter ulykke: Var det med vilje?

Hun ser dem først, da hun er helt tæt på. Hun klodser bremsen på sin bil i chok, men det lykkedes ikke at undvige de tre cykler, der ligger på tværs af kørebanen.

Først frygter Bonnie Bossow og tre passagerer, at de har slået et menneske ihjel.

- Vi tror først, der er en person under bilen. Vi nåede simpelthen ikke at se, hvad det var, vi kørte over, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Uheldet skete omkring 02.20 natten til søndag på landevejen i Tranbjerg syd for Aarhus. Bonnie Bossow var på vej fra Horsens, hvor hun havde hentet sine tre passagerer, da ulykken skete.

En af cyklerne sidder fast under bilen, og hun holder ind til siden for at få et overblik over situationen. Kort efter stopper en taxa, der ikke kan passere vejen. Sammen får de flyttet cyklerne, så andre biler kan passere, og de fjerner den cykel, der har sat sig fast under Bonnie Bossows bil.

Det er først, da situationen er håndteret, at det går op for hende, at nogen måske har lagt cyklerne der med vilje.

Så de med?