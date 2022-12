Skoletandlæge ramt af voldsom vandskade

Allerede mandag har tandplejen på Skæring Skole sendt fem medarbejdere til Vejlby Klinik, hvor de patienter, der ikke kan vente, bliver behandling.

Mandag ringer tandplejen rundt til forældre, der har tid til behandling, og der er sendt besked ud på AULA. Marianne Deding forventer først, at klinikken kan bruges i det nye år, men det er fortsat for tidligt at melde noget ud.

- Det er ved at tørre ud nu, og strømmen skal undersøges, før vi kan lave et skøn. Men det bliver tidligst i uge to, siger hun.

Marianne Deding understreger, at de børn, der har behov for hjælp, kan få behandling. Man skal derfor ikke tøve med at kontakte tandplejen, selvom klinikken er ramt af vandskade.