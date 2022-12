Læge tiltalt: Krænkede tre kvinder på seks dage - nu begynder sagen

Tre gange på blot seks dage misbrugte en aarhusiansk læge ifølge anklagemyndigheden sin stilling og blufærdighedskrænkede tre kvinder. Det - og yderligere en sag fra marts - er anklagerne mod den 30-årige læge. Tirsdag begynder retssagen mod manden.

Fælles for de fire forurettede kvinder var, at de var taget på sygehuset for at modtage behandling. I stedet endte de som ofre for lægens krænkelser, lyder tiltalten.

Det viser anklageskriftet mod manden, som TV2 ØSTJYLLAND har modtaget.

'Kan du mærke, jeg er begejstret'





14. januar 2022 skulle lægen kontrollere en brækket fod hos en kvinde. Lægen førte ifølge anklageskriftet i den forbindelse sin hånd op under tøjet på kvinden og befølte hendes bryst. Det skete på Viborg Sygehus.



Blot to dage senere, den 16. januar, var den gal igen i Viborg, da lægen skulle undersøge en kvindelig patient, som havde skader på knæ og ankel.

I stedet befamlede han kvinden på brysterne, genneførte en vaginal undersøgelse med fingrene og pressede sit underliv mod kvindens hånd. Han skulle i den forbindelse angiveligt have sagt "kan du mærke, jeg er begejstret" eller noget lignende.