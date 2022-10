Læge tiltalt for seksuelle overgreb

En 30-årig mandling læge er tiltalt for at have begået seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser mod i alt tre kvindelige patienter.

Overgrebene er sket i januar og marts, mens han var ansat på Viborg Sygehus og Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Han er efter længere tids efterforskning tiltalt for at have misbrugt sin stilling som læge og for at have krænket to kvindelige patienter seksuelt og krænket en tredje kvindes blufærdighed. Han har ifølge tiltalen udført krænkelserne i forbindelse med undersøgelse af patienterne.

Der nedlægges påstand om, at den tiltalte frakendes retten til at udøve lægegerningen, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Han har været varetægtsfængslet siden 24. marts. Han har frivilligt ladet sin varetægtsfængsling forlænge. Retsmøderne er berammet ved Retten i Aarhus til den 13, 14, 20, og 21. december 2022.