Mads dropper VM: - Det eneste moralsk og logisk rigtige at gøre.

- Der er blevet hentet titusindvis af arbejdere, der har arbejdsdage, der er dobbelt så lange som herhjemme i lille Danmark. De dør i varmen. Lever som slaver. Det gør simpelthen, at jeg ikke kan retfærdiggøre over for mig selv at se det produkt, siger Mads Schäfer Bak.

Vil sende signal

Mads Schäfer Bak er selv tidligere fodboldspiller og har blandt andet spillet over 150 kampe for Hobro og Sønderjyske. I dag bor han dog i Aarhus.



På trods af passionen for sporten, håber han dog, at flere vil vælge at slukke for tv'et ligesom ham selv.