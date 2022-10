Holder gammelt løfte: Kommer hjem før Qatar

Lørdag formiddag er der mulighed for at sende Kasper Hjulmand godt på vej til VM i Qatar, når landstræneren for det danske fodboldlandshold er et smut hjemme i Auning, hvor han er vokset op og forældrene stadig bor.

Det er Auning Bibliotek, Kulturperronen, som arrangerer mødet med landstræneren, hvor der ifølge bibliotekets hjemmeside bliver mulighed for en fodboldsnak og en autograf.

For et halvt års tid siden lovede Kasper Hjulmand at kigge forbi sin tidligere hjemby - og det løfte holder han altså lørdag formiddag, lyder det.

- Jeg forventer, at der kommer rigtigt mange fra byen - specielt børn. Vi har mange fodboldhold i byen, og jeg håber, de kommer og ønsker ham (Kasper Hjulmand, red.) held og lykke og god tur, siger biblioteksmedarbejder Marianne Bach Danielsen.

Overraskelse

Vil man møde landstræneren i Auning, opfordrer hun interesserede i at møde op ved SuperBrugsen klokken 9.15. Her skal der nemlig - i bedste fodboldstil - "trænes" til en overraskelse, som Kasper Hjulmand skal have.

- Vi skal forberede overraskelsen, inden vi i samlet flok går til biblioteket. Vi ved ikke, hvor mange der kommer, men jeg håber, at der kommer 100 stykker, siger Marianne Bach Danielsen, som opfordrer folk til at møde op i fodboldtøj, klaphatte og med kompressorhorn.

Klokken 9.45 går flokken mod biblioteket, hvor Kasper Hjulmand sidder klar til at blive klogere på taktikken til VM fra alle mandagstrænerne - og til at sætte sin autograf.

Marianne Bach Danielsen glæder sig over, at den danske landstræner stiller op.

- Han er lidt byens helt. Det er fantastisk, at han vil bruge tid på sin gamle by og på os. Han har da rigeligt at se til for tiden, konstaterer hun.

Fodboldlandsholdet drager til VM-slutrunden i Qatar den 15. november.

I sommeren 2021 under EM viste Auning sin store opbakning til byens helt, da de danske fodbolddrenge leverede store resultater og kom helt til semifinalen. Hyldestvideoen fra dengang kan du se herunder. Om det bliver på samme niveau lørdag må tiden vise.