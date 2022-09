Kæmper med energipriserne: Løsningen skal findes på taget

Efteråret er kommet og temperaturen falder. Dermed rykker energikrisen ind i idrætshallerne, for her stiger priserne for at holde hallerne kørende.

Det gælder også i Auning Idræts- og Kulturcenter, hvor man er presset af de stigende priser på el. Her har man dog en plan klar, som relativt hurtigt næsten kan halvere regningen.

- Vi har nogle gode, store, sydvendte tagflader, hvor vi har mulighed for at placere solcelleanlæg, fortæller Jeppe Friis, formand for Auning Idræts- og Kulturcenter.

Tre millioner kroner

Centeret har masser af plads på taget, men der skal findes tre millioner kroner, før solcelle-drømmen kan blive til virkelighed.

Ved årsskiftet havde centeret en sund økonomi med en egenkapital på omkring en million kroner, men de stigende udgifter æder millionen op. Hver gang prisen på en kilowatt-time stiger med en krone, siger centerets udgifter med 300.000 om året, lyder det fra centeret.

På stedet, som både har to haller og en svømmehal, har man allerede foretaget flere justeringer for at holde udgifterne nede.