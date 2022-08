Solceller er populære som aldrig før

Lytter, når Solcelleforeningen taler

En af dem i Folketinget, der er positiv over for de grønne sol-ambitioner, er Socialdemokratiets Malte Larsen:

- Energipoliti er jo pludselig også forsyningspolitik efter krigen i Ukraine, så et er super vigtigt, at vi kommer i mål med det her. Vi skal have mere vedvarende energi.

- Når nogen, der er så godt inde i tingene, som solcelleforeningen er, taler, så er jeg villig til at lytte til, hvad der skal bokses med, og hvilke spørgsmål der skal stiller. For hvis der er nogle åbenlyse benspænd for at få noget op på tagene så er vi nødt til at se på det, siger Malte Larsen (S).

Han glæder sig over, hvor attraktivt det er for borgere at få solcelleanlæggene op, og det opfordrer han bare til at komme i gang med.