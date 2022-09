Brian vil have solceller på taget: - Men vi mangler en gulerod

De seneste år er der skudt masser af store solcelleanlæg op på de danske landmænds marker.

Hos Ålsrode Smede & Maskinfabrik i Grenaa vil man også meget gerne have solcelleanlæg, men det undrer direktør Brian Basse, at der ikke findes støtteordninger for industrien til at opsætte solcelleanlæg, som der gør for landmændene.

- Vi får ikke noget for det. Kan man få el til en fair pris, så man ikke hænger på det hele selv, så tror jeg, at flere kan se fidusen i det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Efterlyser en gulerod

Når landbruget lægger marker til, så kan de jo ikke bruge markerne. I kan stadig bruge bygningerne. Er det ikke rimeligt nok, at I så ikke kan få samme ordning?



- Jeg siger ikke, at vi skal have samme ordning. Det er ikke dét, jeg er ude i. Jeg efterlyser at få noget, hvor der er en gulerod i den anden ende, siger Brian Basse.

Han foreslår konkret, at man for eksempel kunne få billigere strøm, hvis man som industrivirksomhed installerer solcelleanlæg på taget.



Tankerne ligger ikke langt fra de, Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, for nylig ytrede til TV 2.

Han mener, at hvis vi skal have mest muligt ud af solenergi, så er solcelleanlæg på tage af industribygninger en god vej at gå.

- Det er jo et areal, vi allerede optager med menneskelig aktivitet, hvor vi forholdsvis nemt kan få solcellestrøm - også meget tæt på, hvor vi har forbrugerne, sagde han til TV 2.

Glad for investeringer

Brian Basse argumenterer desuden for, at solenergien netop er tilgængelig i de tidsrum, hvor der er fuld gang i industribygningerne - i dagtimerne. Desuden er der endnu et plus, mener han, som er rent æstetisk.

- Jeg synes sgu ikke, det ser godt ud på markerne. Ingen ville kunne se det på høje industribygningers tage, mener han.

Ålsrode Smede & Maskinfabrik har ligget på Fabrikvej i Grenaa siden 2000, og ifølge direktøren har man foretaget flere energibesparende investeringer.