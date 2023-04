Herreløs båd skvulper rundt midt i ingenting

Det undrer de lokale, der er ved at være godt trætte af at kigge på båden.

Ifølge havnefogeden har båden ligget på havnen i to år, uden at ejeren har betalt for det.

I søndags kom ejeren dog havnefogeden i forkøbet, da han selv fjernede båden.

Her blev båden sejlet ud og lagt til anker lidt uden for havnen.

TV2 Østjylland har onsdag været i kontakt med bådens ejer, som ikke ønsker at stille op til et interview.

Han fortæller, at han har flyttet båden for at undgå den regning, som havnen ville have givet ham. Og så understreger han, at det er hans intention at fjerne båden helt, så snart det kan lade sig gøre.



Ikke første gang

Det er ikke første gang, at herreløse både driver rundt i de østjyske farvande.

Vi har tidligere på TV2 Østjylland fortalt om flere efterladte både.

Blandt andet om en forlist båd i Horsens Fjord, der i månedsvis drev rundt.