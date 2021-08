Mystisk båd skvulper rundt i Horsens Fjord: Ingen vil fjerne den

Er endt mellem flere instanser

Søfartsstyrelsen afviser at have ansvaret og peger i stedet på Fiskeristyrelsen.

De forklarer dog overfor TV2 ØSTJYLLAND, at de har forklaret Søfartsstyrelsen, at vraget ikke umiddelbart er til gene for erhvervsfiskeri i det pågældende område.

Og derfor ligger bolden igen hos Søfartsstyrelsen.