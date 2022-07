Første indrømmelse i mystisk drabssag fra Djursland

Torsdag er der kommet den første indrømmelse i sagen om drabet på 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Det skete, da en 23-årig mand sad til grundlovsforhør i Retten i Randers.

Han er sigtet for i samarbejde med de fem andre sigtede i sagen at have dræbt og skaffet sig af med liget af mordofret.

Den 23-årige nægter alt - pånær to ting.

Han erkender nemlig at have fjernet nummerplader fra Frank Dan Nørgaard Jørgensens udbrændte bil samt en tønde med aske. De er ifølge sigtelsen efterfølgende bortskaffet og gemt eller helt destrueret.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at liget af det 40-årige offer var pakket ind i plastik, da det blev fundet i et skovområde nord for Randers.

Det var lørdag den 16. juli, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev meldt savnet. Han var på det tidspunkt ikke set i to dage.

Den følgende mandag blev hans Mercedes-Benz Vito-varevogn fundet udbrændt på en skovparkeringsplads ved Vivild på det nordlige Djursland.

Dagen efter blev fire personer anholdt på en adresse uden for byen Nimtofte, og alle blev sigtet for manddrab. Tre blev varetægtsfængslet, mens den sidste, en yngre kvinde, blev sluppet løs. Hun er dog fortsat sigtet i sagen.

Fredag den 22. juli blev den 23-årige mand anholdt i sagen, men blev efter en afhøring løsladt uden en sigtelse. Samtidig blev en 37-årig mand anholdt, sigtet og varetægtsfængslet i sagen.

Østjyllands Politi oplyser, at efterforskning sidenhen har bestyrket mistanken mod den 23-årige, og det er derfor, han nu er blevet genanholdt og sigtet.

Der er dermed nu seks sigtede i sagen. Torsdagens grundlovsforhør kører stadig, og det er derfor usikkert, om den 23-årige bliver varetægtsfængslet eller ej.

Opdateres...