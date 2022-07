40-årige Frank fundet død i skoven

Østjyllands Politi har i samarbejde med retsmedicinere fået lavet kriminaltekniske undersøgelse af området, hvor liget blev fundet.

Politiet melder ikke noget om, hvorvidt liget bærer præg af at være udsat for en forbrydelse.

40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev meldt savnet lørdag, efter han ikke var set i to dage.



Mandag aften blev fire personer anholdt på en adresse på Djursland, og siden er to andre også anholdt. I alt fire af de seks personer sidder nu varetægtsfængslet, og fem er sigtet for manddrab.

Senest har politiet torsdag eftermiddag anholdt en 37-årig mand og en 23-årig mand. Den yngste af de to blev løsladt efter en afhøring, mens den 37-årige blev fredag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger. Han er mistænkt for at taget betaling for at skaffe sig af med liget.

Ved fredagens grundlovsforhør kom det frem, at politiet mener, at endnu en gerningsmand er på fri fod.

Den omkomne mands pårørende er underrettet.

Ved du noget om sagen, kan du kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.