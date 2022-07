Drabssag chokerer lokalbefolkning

- Det fortsætter vi med, og vi har intensiveret endnu mere, og vi bruger massive kræfter på den del. Derudover har vi gang i rigtig mange kriminaltekniske undersøgelser på forskellige lokationer på Norddjursland.

De fængslede er også sigtet for at have stukket ild til den dræbtes bil, som blev fundet totalt udbrændt i mandags. Den er nu fjernet af politiet, der fortsat gerne hører fra vidner.