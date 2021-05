Efter årtier bag hård facade: Anders bearbejder sin mors tragiske død gennem musikken

Den 3. april 1981 blev Anders Gantriis' liv ændret for altid.

Hans mor havde i løbet af hele hans opvækst haft et alkoholmisbrug, og nu var hun blevet fundet død efter en tragisk ulykke.

- For ikke at komme hjem og vise os, hvor fuld hun var den dag – det er i hvert fald vores teori - satte hun sig til at sove ude i en have to huse fra, hvor vi boede for at sove den ud, fortæller Anders Gantriis fra Grenaa til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men hun har været så fuld, at hun ikke har sanset, at det var snestorm, så hun vågnede ikke igen - desværre.

Ander Gantriis var blot fem år gammel. Han havde i forvejen haft en hård barndom på grund af moderens misbrug, og nu krakelerede hans liv fuldstændigt.