Nicolais protestmarch: Går baglæns gennem hele landet

Formålet med den lange baglæns gåtur er at støtte mobbeofre og få folk til at behandle hinanden ordentligt. En mission, der har givet ham støtte fra flere kendte.

- Jeg synes, det her er den bedste måde at vise, at mobning ikke er i orden. Og det er det, jeg håber på. Hvis bare jeg kan lykkes med et par stykker og dem, der bliver mobbet, håb. For der er en bedre fremtid, siger Nicolai Aagaard.

Mange børn følger med

- Når jeg går forbi en skole, bliver jeg næsten 90 procent af gangene genkendt af børnene. Det er, fordi jeg er på TikTok, hvor jeg fortæller om min tur, siger Nicolai Aagaard, der har fået over 30.000 følgere på det sociale medie.