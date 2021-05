Hærværk, stoffer og fester i parkeringskælder: Debatten om de lokale unge raser

Han mener, at kommunen bør kigge på sine tilbud til unge, da han frygter at problemerne ved gribe om sig.



Hvordan ved du det?



- Jeg har før hørt, at hvis man skulle have trang til andet end almindelig prince light, så var området hernede omkring parkeringskælderen nok det sted, som man skulle køre hen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Far går til modangreb

Påstanden er dog faldet Thomas Sørensen for brystet. Han er far til tre teenage-piger og desuden kandidat for De Konservative til kommunalvalget.



- Amen jeg blev lidt harm over det der lidt skræmmebillede, der blev tegnet af de her unge mennesker som fuldstændig umulige, og at de rendte rundt hernede og tog narko og lavede hærværk, fordi det er ikke det billede, jeg har af de unge mennesker i byen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans datter, der går i 9. klasse, er en af dem, som fra tid til anden hænger ud i parkeringskælderen.

- Det er egentlig det eneste sted, vi kan være, som er indenfor under et tag, hvor der ikke er folk, som kigger på, og hvor vi kan være for os selv, siger Emma Busk Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.