Carsten trodser loven: Sender medicin til Ukraine

"This is a donation of life important medicine for children with epilepsy in Ukraine." (Dette er en donation af livsvigtig medicin til børn med epilepsi i Ukraine red.)

Sådan står der i en seddel i den pakke, som familien Pleman fra den lille landsby Holbæk på Norddjurs for nylig sendte af sted.

Destinationen er et center for neurologi i den polske hovedstad, Warszawa. Herfra skal medicinen videre til Ukraine.

Selvom det er ulovligt at videregive eller donere receptpligtig medicin, er der mange, som har bidraget til pakken, som i alt indeholder 10 kilo epilepsi-medicin.

- Der var slet ingen tvivl om, at vi ville gøre det her, selvom det er ulovligt. Det bød min samvittighed mig. Jeg ved, hvordan det er at stå i den situation i yderste konsekvens. Jeg ved, hvad der kan ske, siger Carsten Pleman.