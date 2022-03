Direktør styrer firmaet i Ukraine fra østjysk sommerhus

Størstedelen af hans medarbejdere blev flyttet til et kontor i det vestlige Ukraine.



- Det fysiske er sikkert. Men det er psykisk hårdt for dem, for der er mange, der har efterladt familie. Jeg har også dårlig samvittighed over ikke at være der blandt mine medarbejdere, der nu er spredt over det hele, siger direktøren til TV2 ØSTJYLLAND.