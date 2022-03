Endnu en kommune giver forældre penge for hjemmepasning

Byrådet må maksimum give 85 procent af, hvad det koster kommunen at have et barn i et dagtilbud, i tilskud til forældrene ifølge Dagtilbudsloven.

I Favrskov har de valgt at den økonomiske støtte skal svare til 75 procent af, hvad det koster kommunen at have barnet i et dagtilbud. Under byrådsmødet oplyste Birgit Liin, at Venstre ikke kan udelukke at procentsatsen kan stige i fremtiden.



Ingen bekymring for skæv fordeling

Modstandere og kritikere i byrådet mener, at selvpasningsordningen kun vil kunne benyttes af de ressourcestærke familier i kommunen. Men den bekymring deler Birgit Liin ikke.

- Nej, egentlig ikke. For det handler om, at vi laver en ordning, så dem, der ikke har råd i forvejen, faktisk får bedre råd. Selvfølgelig skal de stadigvæk prioritere, men det skal også kunne lade sig gøre, siger hun.