Valget godt i gang: Ingen stemmer fra bilen

Her er valgsekretær Jørgen Svane Sørensen tirsdag formiddag i sving med at hjælpe silkeborggenserne til at stemme.

- Som det er nu, har vælgerne lyttet til, hvad vi hørte i medierne i går, så der er et jævnt flow, og fok er gode til at holde afstand. så der er kun glade folk her, siger han, da TV2 ØSTJYLLAND taler med ham klokken 10.

De er et stort valgsted, og de har derfor også god plads til vælgerne, hvilket kan hjælpe på roen, mener Jørgen Svane Sørensen.

Ingen stemmer fra bilen

På skilte udenfor valgstedet i Vestergade-Hallen er der slået to skilte op med telefonnumre til valgsekretæren. Det kan man ringe på, hvis man ønsker at stemme fra bilen eller cyklen, så man ikke skal i kontakt med andre, men der har været stille på telefonen de første to timer.

- Vi har endnu ikke haft nogen, der vil stemme fra bilen, konstaterer Jørgen Svane Sørensen.

I løbet af dagen indrapporterer kommunens stemmesteder til Lejf Rattenborg Bøgedal, specialkonsulent og Silkeborg Kommunes valggeneral.