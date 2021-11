Borgmester afslører sit portræt

Fotografi eller maleri?

I 2010 blev det besluttet, at borgmesterportrættet skulle være et fotografi og ikke et maleri. Det blev siden ændret igen. Ifølge Ole Bollesen (S) giver det mening med et malet portræt:

- Jeg synes et maleri netop kan det der med, at det er karaktertrækkene, der tæller, mere end det er selve det fotografiske, siger borgmesteren og tilføjer:

- Jeg er rigtig spændt på, hvad andre synes om maleriet.