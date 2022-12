Smitsom hundevirus i omløb: Nu advarer Julie andre hundeejere

Hver en flade skal rengøres, og alt skal vaskes - som udgangspunkt på 60 grader. Det betyder dog ikke, at smitten helt forsvinder, for den er svær helt at få bugt med, ligesom hund og kat resten af livet vil være disponeret for sygdommen, fortæller dyreejeren.

Buster er en golden retriever-hvalp på seks måneder.

- Derfor er han i ekstra høj fare for smitte, fordi hans immunforsvar ikke er helt udviklet, siger ejeren, der de kommende dage skal behandle både hund og kat med en pillekur.

- Buster skal have tre store piller proppet ned i løbet af dagen, og det er han med på, så længe de er gemt væk i noget flødeost. Det er værre med katten, for han skal have halvanden pille, og de er lige så store, siger Julie Lærke Baadsgaard Frænde.

Advarer andre hundeejere

For at gøre andre opmærksomme på risikoen for, at der kan være spredt giardiasmitte i og omkring Brædstrup, har hun lavet et facebookopslag, hvor hun advarer andre hundeejere om at være opmærksomme på sygdomstegn hos deres dyr.

Virussen udskilles gennem afføringen. Den overføres til andre hunde gennem direkte kontakt med afføringen, eller hvis parasitten er overført til andre miljøer - for eksempel vandhuller eller andre overflader.



Det kan være svært at slippe af med giardia igen, da virussen ifølge Netdyredoktor kan overleve i flere måneder, specielt under fugtige og kølige forhold.

Fra en hund smittes, til der ses symptomer, kan der gå fra fem til 12 dage.