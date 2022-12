Mange hunde fundet ved ægtepar: De var stressede og nervøse

Elleve voksne hunde og fem hvalpe af racen dansk-svenske gårdhund er blevet indleveret til internater under Dyrenes beskyttelse i én sag.

Hundene kommer fra et større hundehold ved et ægtepar, der igennem mange år har avlet hunde af den populære race.

Men ægteparret har igennem en længere periode ikke haft overskud til at tage sig af de mange hunde, og da der opstod sygdom i den nære familie, måtte de bede om hjælp.

I første omgang blev fem hunde hentet, og en uge senere måtte Dyrenes Beskyttelse hente de resterende 11 hunde hos ejerne.

Det fortæller Dyrenes Beskyttelse.

- Det er altid trist, når opgaven med at holde dyr vokser mennesker over hovedet, men vi er glade for, at de blev overdraget i et godt samarbejde med tidligere ejere. Hundene har det efter omstændighederne ok, men det er tydeligt at mærke, at de igennem længere tid har været overladt meget til sig selv, fortæller Karina Fisker, internatchef ved Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.