Killinger fundet i papkasse med plastikstrips om halsen

De to kvinder kørte killingerne over til Dansk Dyreværn Århus. Her fik killingerne mad, pleje og en loppekur.



Michelle Braganza fortæller, at de ikke har fået fat registreringsnummeret på bilen, der havde sat killingerne af, og de derfor ikke kunne gøre mere.



Et katteproblem

Ifølge Michelle Braganza er det ofte, at hun kommer ud til enten kaniner eller katte, der er blevet dumpet i for eksempel vejkanten.

Hun fortæller, at det lige nu er højsæson for at dumpe katte og kaniner.

- Der er et stort katteproblem i Danmark. Folk skal gøre noget ved deres katte, så de ikke får flere killinger. En kat er et levende væsen og skal behandles ordentligt. Folk skal tage ansvar for deres dyr, siger hun.