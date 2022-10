Knud Erik samler metal for hundredtusinder kroner og redder dyr

Han er ikke den eneste, der har et bankende hjerte for katte. Mange hjælper nemlig med at samle dåser sammen, og når de er klar til afhentning giver de besked.

- De kan lige så godt bruges fornuftigt, og vi er så glade for, at Knud Erik kommer og henter, siger Monica Carstensen, der går mange ture for at samle dåser ind.

Mangel på katteejere

Den store indsats er værdsat på Lund Kattehjem, hvor der er fyldt op. Linda Baungaard Haahr har været plejemor i tre år, og har lige nu fem killinger boende midlertidigt hos hende.

- Der går ikke mange dage, fra jeg giver afkald på et kuld, til de spørger, om jeg ikke kan tage et til, fortæller hun.