Skandaleramt hjemmepleje får påbud i nye kommuner

Hun fortæller, at klagen vil gå på både tvangsnedlukningen af afdelingen i Aarhus og påbuddet til afdelingerne i Horsens og Hedensted.



Direktøren understreger derudover, at der allerede er sat ting i værk for at rette op på de øvrige kritikpunkter i rapporten.

Får lov til at fortsætte i Horsens

Direktør for velfærd og sundhed i Horsens Kommune, Jes Svenninggaard, fortæller, at han først og fremmest er lettet over, at afgørelsen om Berit's Hjemmepleje i Horsens ikke er lige så slem som afgørelsen i Aarhus.

- Vi var bekymret for om, de skulle rammes af de samme beslutninger som i Aarhus. Vi har dog haft en god dialog med Berit's Hjemmepleje og har haft fornemmelsen af, at det ikke var helt derude, at vi var. Og det har vi fået bekræftet nu i afgørelsen, siger Jes Svenninggaard til TV2 ØSTJYLLAND.