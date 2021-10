Efter tvangslukning: Omstridt hjemmeplejefirma opgiver at vende tilbage

Det private hjemmeplejefirma - Berit’s Hjemmepleje i Aarhus - kommer ikke til at forsøge genåbne.

Det oplyser Berit Bækgaard Thomsen, direktør i Berit’s Hjemmepleje, til TV2 ØSTJYLLAND.



Vejen tilbage er for lang og hård, da firmaet skal starte helt fra bunden, lyder forklaringen.

- Vi har ingen indtægt, da alle borgerne er overgået til kommunen. Vi må erkende, at det bliver for svært at trække borgerne tilbage, da de nu stifter bekendtskab med andre plejere, siger Berit Bækgaard Thomsen.