Pænt nej tak: Kommunalt ansatte får ikke lov at beholde bededag

Men det var der ikke, og derfor blev det et nej til at holde fast i store bededag for kommunalt ansatte.

De sidste krampetrækninger i et forsøg på at undgå at skulle stå op og gå på arbejde på store bededag.

- Det er et forsøg på at høste noget popularitet. Det er jo såmænd ikke usædvanligt, det gør politikere hele tiden.

Ikke skudt til hjørne endnu

Hvis KL svarer, at der er den mindste chance for, at man kan lave aftaler lokalt, så fortsætter Michael Nedersøe kampen fortæller han.



- Jeg har ikke skudt den til hjørne, men det ser mørkere ud i dag, end det gjorde igår.

Men det er der ikke noget, der tyder på, hvis man lytter til KL og kommunalforsker Roger Buchs tidligere vurderinger.

Men spørger man Michael Nedersøe, er der altså ikke tale om et forsøg på bare at høste popularitet.

- Det synes jeg ikke, at det er. Det er for at se, hvad jeg kan gøre for at imødekomme borgernes utilfredshed. Jeg synes, det er ærgerligt, at man bare går ind og lukker store bededag, og jeg tror på, at vi sagtens kan lave lokaleaftaler med de ansatte.