Slut med bededag - men her holder man fast i traditionen

- Under coronatiden gjorde vi os erfaringer med pludselig at skulle flytte konfirmationer, og det gav en hel del uro, fortæller sognepræst i Stilling Lisbeth Kristensen.

Blandt andet i Stilling ved Skanderborg, hvor kirken derfor har besluttet – officiel fridag eller ej - at holde fast ved fredag den 26. april som konfirmationsdag næste år.

Foruden at ophidse arbejdsmarkedets parter og landets biskopper har afskaffelsen af helligdagen formentlig også givet bekymringer hos en del forældre, for store bededag rimer i mange byer på konfirmation.

Store bededag afskaffes fra 2024, hvis regeringen med sit flertal stemmer forslaget igennem ved tredje behandling, og som regeringen har gjort ved de første to afstemninger i år.

Tirsdag eftermiddag træffer et flertal i Folketinget efter planen en beslutning, der mildest talt er upopulær, hvis man lytter til stemningen i befolkningen.

Det har ikke været muligt tirsdag formiddag at få bekræftet, hvad der så sker, når helligdagen ikke længere findes.

”Konfirmationsgudstjeneste i Helligåndskirken fejres altid Store Bededag”, står der for eksempel på hjemmesiden for Helligåndskirken i Aarhus.

Et kig rundt på en række østjyske kirkers hjemmesider viser, at der flere steder fortsat er planer om konfirmationer store bededag i 2024.

Uroen handlede blandt andet om, at der ved konfirmationer ofte går meget planlægning forud med alt lige fra leje af lokaler til varskoen af familien.

Dermed er der også et større element af logistik i at få konfirmationerne til at gå op i kalenderen.

I Stilling Kirke skal der i 2024 konformeres i alt fire skoleklasser, og da kirken er lille, bliver klasserne delt i to hold, så alle kan være der.

Tilbage i Aarhus står en anden af byens store kirker, Christianskirken på Christiansbjerg, også med to hold, der efter planen skal konfirmeres den 26. april 2024.

Forældrene og konfirmanderne har dog flere datoer at vælge imellem, så om den til den tid hedengangne store bededag kommer i spil, er endnu uvist.

Også i Hadsten Storpastorat, som omfatter ni kirker i og omkring Hadsten, har kirkerne allerede meldt ud til forældrene, at der kan blive konfirmationer i fire kirker den 26. april 2024.

Også blandt andre Silkeborg Kirke annoncerer konfirmationer for to skoleklasser den omdiskuterede fredag.

Med udsigt til konfirmationer både lørdag og søndag i forlængelse af fredagen, der så ikke længere officielt er store bededag – samt den følgende søndag – er det svært at klemme fredagens hold ind en anden dag – og det er heller ikke ønsket fra forældrene, fortæller Lisbeth Kristensen.

- Vi har fået to henvendelser fra forældre, der er kede af, at vi holder fast ved datoen. De er bekymrede for, om man kan bede familier og venner holde fri den dag, siger sognepræsten, der ellers oplever positiv respons fra de øvrige forældre på holdet med omkring 25 konfirmander.

Kirken har også været i kontakt med den lokale skole, som har lovet, at konfirmanderne får fri på dagen, og det samme gør deres søskende, hvis forældrene beder om det.

Lisbeth Kristensen har desuden været i kontakt med gymnasierne i Skanderborg og Viby for at tjekke, at der ikke er eksamener den dag.

- Og så håber vi på, at folks arbejdspladser har forståelse for, at nogle ansatte beder om fri den dag, lyder det fra sognepræsten.

Egentlig havde de planlagt at vente med at melde noget ud, til Folketinget officielt i dag vedtager den kontroversielle beslutning.

- Men vi meldte det ud for en måneds tid siden. Der var så meget røre i andedammen, så vi kunne lige så godt melde det ud, når vi nu havde planen klar, siger Lisbeth Kristensen.