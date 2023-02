Bryder med årelang tradition: Skrotter Socialdemokratiet fra 1. maj

Det bliver et nej tak til socialdemokratiske talere under de røde faner til Fagbevægelses Hovedorganisation (FH) arrangementer på Arbejdernes Kampdag den 1. maj i Aarhus i år. I Aarhus’ lokalafdeling har der været en ”årelang tradition” med et arrangement, hvor alle partier ”til venstre for midten” har deltaget. I år bliver det dog anderledes, advarer lokalformand Kresten Vendelboe. - Socialdemokratiet får ingen plads på talerstolen i år – hverken på Rådhuspladsen eller på Havnepladsen, siger han. Afvisningen skyldes fagbevægelsens store utilfredshed med regeringens planer om at afskaffe Store Bededag. - Vi forbeholder os retten til at sige, hvem vi ønsker at høre holde taler for os. Om partiet så øvrigt deltager, det skal de være velkomne til, de skal bare ikke holde tale for os, siger Kresten Vendelboe til TV2 Østjylland.

quote Vi forbeholder os retten til at sige, hvem vi ønsker at høre holde taler for os Kresten Vendelboe, lokalformand FH Aarhus

Enhedslisten og SF er inviteret til at holde taler, som de plejer.

Fire lokale afdelinger under Fagbevægelses Hovedorganisation (FH) har besluttet at boykotte socialdemokratiske taler til deres arrangementer på Arbejdernes Kampdag 1. maj i år. Og det kan blive værre. Otte lokalafdelinger har nemlig ikke taget stilling endnu. Rigtig skidt forhold Med udmeldingerne fra de fire lokalforeninger bliver der flere steder brudt med en årelang tradition for, at Socialdemokratiet deltager ved 1. maj-arrangementer.

quote Mange i fagbevægelsen mener, at der er med store bededag er sket et stort tillidsbrud. Christian Ibsen, arbejdsmarkedsforsker

For arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet Christian Ibsen er fagbevægelsens reaktion et tydeligt tegn på, at forholdet mellem regeringen og fagbevægelsen lige nu er "rigtigt skidt". - Mette Frederiksens tidligere regering appellerede ret godt til fagbevægelsens fortropper med Arne-pension, genopretning af dagpenge og højere fradrag på fagforeningskontingent. Spørgsmålet er, hvad der sker nu? spørger han. - Mange i fagbevægelsen mener, at der er med store bededag er sket et stort tillidsbrud. TV 2 har været i kontakt med 16 ud af FH's 17 lokale sektioner. Ud af disse er det fire, der har besluttet at udelukke Socialdemokratiet til deres 1. maj-arrangement. Otte sektioner har endnu ikke taget stilling til, om de vil invitere socialdemokratiske politikere. En sektion skal mødes torsdag og træffe en afgørelse. Tre gør, som de plejer Lokalformand hos FH Østsjælland Bo Viktor Jensen fortæller, at de i hans sektion har en regel om, at de kun inviterer politikere til at holde taler, når det er valgår. - Jeg føler mig ret heldig over, at vi har den regel i år, siger han. I FH Nordjylland lader de det være op til de enkelte lokalafdelinger, om de vil invitere Socialdemokratiet.

quote Der er mange lokalt, som er optaget af det her, og derfor har de nogle diskussioner med hinanden Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation