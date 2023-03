Hveder eller arbejde? Kommunens ansatte skal beholde store bededag

- Jeg vil have undersøgt økonomien i det med henblik på at bevare store bededag for vores ansatte.

Dansk Folkeparti i Horsens vil sikre, at store bededag fortsat er fridag for kommunens ansatte.

Han understreger, at økonomien skal være på plads, inden der vedtages noget. Han håber, det er undersøgt inden den 21. marts, så han kan få forslaget med i økonomiudvalget.



Udenfor råderum

På februars sidste dag blev den historiske beslutning stemt igennem i Folketinget, men lokalt kæmpes der altså fortsat for en fridag.



Men det er ikke så ligetil at omgøre regerings afskaffelse.

KL oplyser i et skriftligt svar, "at det ligger uden for kommunernes råderum at genindføre frihed med løn for kommunens ansatte på store bededag. Efter vedtagelsen af lov om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag, er den ikke længere en søgnehelligdag i overenskomsterne”.