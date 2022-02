Carls GPS havde strøm til 24 timer - tre uger senere fandt man ham død i et kælderrum

Eksperter: Dårlige gps'er hører fortiden til

- En gps, som kun har batteri i 24 timer, det er ikke tilstrækkeligt, for nogle af de her eftersøgninger foregår jo over længere tid, siger direktør for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen.



Han er enig i familiens kritik af kommunens udleverede gps til Carl Petersen. Og Alzheimerforeningen mener også, at en gps aldrig må stå alene.

- Vi har i Alzheimerforeningen i mange år kæmpet for, at der gøres større brug af gps'er, fordi når uheldet er ude, så er det afgørende - specielt her i vintermånederne - at man kan finde den person, der er blevet væk. Men man skal huske på, at det er en slags sikkerhedssele.

- Den skal kun anvendes, når alt det andet, man har prøvet, ikke har virket. Vi mener, at man skal tilbyde det til alle beboere på plejehjem, og samtidig skal kommunen også have en viden om, hvordan man bruger den, siger Nis Peter Nissen til TV 2 ØSTJYLLAND.



Også demenspsykolog og tidligere demenskoordinator Anneke Dapper-Skaaning mener, at den teknologiske udvikling på gps-området har overhalet en gps, der kun holder strøm i 24 timer.

- Gps’er er sat i verden for at finde folk, og så kan man sige, er 24 timer så nok? Det er jo en teknologi, vi har arbejdet på i mange år, siger Anneke Dapper-Skaaning til TV 2 ØSTJYLLAND.



Hun understreger ligesom Alzheimerforeningen, at kommunerne også skal være særligt opmærksomme på personalets anvendelse af de ældres gps'er.

- Hvis man har at gøre med en en beboer, der kan gå et hvilket som helst tidspunkt på døgnet, er én gps så nok? Teknologien kan også blive en sovepude for sovepersonalet, og så er det jo en falsk tryghed, siger hun.