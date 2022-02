Hvor mange forsvinder fra plejehjemmene? Forening kræver overblik

I den anden side af Folketingssalen er det ikke afgørende for SF, at kommunerne fører statistik.

- Vi ved, at det her er et problem, og det skal vi forsøge at forebygge. Jeg mener, at der skal være personale nok, for at man kan forhindre, at borgerne går. Derfor er jeg også optaget af, om man har nok personale med viden om demens, for det er den måde vi bedst kan forhindre det på, siger Kirsten Normann Andersen, der er ældreordfører for Socialistisk Folkeparti.