Bodil forsvandt fra sit plejehjem og døde: Ingen aner, hvor ofte det sker

Aarhus Kommune har konkluderet, at Bodil Larsen ad to omgange forsøge at forlade sin afdeling for at søge mod Skovvangs eneste udgang – nemlig en elevator på hendes etage. Første gang blev Bodil Larsen stoppet af en gæst, inden personalet fulgte hende tilbage til værelset. Anden gang lykkedes det Bodil Larsen at komme væk fra plejehjemmet.

- Inden de flyttede til Skovvang, var det nemmere for personalet at holde øje med beboerne. Oversigtsforholdene var bedre, og personalet kunne hele tiden se, hvor elevatoren var. Både på Skovvang og det tidligere DemensCentrum Aarhus skal man jo med en elevator, som beboerne ikke selv kan åbne, siger Benny Svinth.

- Jeg så på DemensCentrum Aarhus, at hvis dørene står åbent et kort øjeblik, er der beboere, der lige skynder sig at smutte ind i elevatoren. Så kan det godt være en større opgave at få dem lokket ud af elevatoren igen.

Nye sikkerhedstiltag

Plejehjemmet Skovvang er nybygget til borgere med demens og har overtaget efter det tidligere DemensCentrum Aarhus i Skejby. Alligevel mener Benny Svinth ikke, at kommunen har formået at bygge et sted, der giver mening for personer med demens.

- Det er påstås, at der har været arkitekter og fagfolk indover, som har skullet gøre det demensvenligt. Jeg synes ikke, det er specielt demensvenligt bygget. Man har gjort tingene rimelig uoverskuelige, hvor man har lavet en gårdhave med en zigzag-sti, som gør det hele uoverskueligt i forskellige niveauer, siger Benny Svith og påpeger flere ting, han ikke mener, lever op til gældende standarder. Blandt andet størrelsen på værelserne og opbygningen af de enkelte afdelinger.

Efter Bodil Larsens død har ledelsen på Skovvang igangsat en række initiativer, der skal gøre det sværere for beboerne at forlade plejehjemmet.