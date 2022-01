Nyt forslag: Demente på plejehjem skal udstyres med GPS-sender

- Demens udarter sig forskelligt, og så mener jeg i virkeligheden også, at man skal være meget varsom med at trykke med 'regelknappen'. Noget af det, vi har forslået, er i virkeligheden, at vi skal nedbringe antallet af regler og bureaukrati og i stedet for sørge for, at der kommer flere hænder og mere faglighed, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvorfor ikke benytte sig af GPS-krav, indtil der er mere personale?

- Reglerne siger, at det er en mulighed. Det er altså ikke løsningen, at vi skærper regelskruen. Vi skal i stedet for have mere personale.

